تطورات العاصفة دانيال في ليبيا: 3 مناطق منكوبة.. وجثث في شوارع درنة

قال رئيس المجلس الرئاسي، الليبي محمد المنفي، إن 3 مناطق «درنة وشحات والبيضاء» منكوبة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وطالب المنفي، الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم المساعدة والدعم، داعيا لدعم جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا وإنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات.

وأمس الاثنين، أشار المجلس البلدي بدرنة شمال شرق البلاد، إلى خروج المدينة بالكامل عن السيطرة وسط انقطاع وانهيار كامل للخدمات، مضيفا أن سدين من سدود وادي مدينة درنة، انهارا.

اختفاء أحياء كاملة في البحر

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قال في وقت سابق، إن هناك أحياء كاملة اختفت في البحر مع الآلاف من سكانها، معلنا تخطي عدد ضحايا «العاصفة دانيال» في مدينة درنة الـ2000، مشيرا إلى أن المفقودين بالآلاف في المدينة، مؤكدا «الوضع كارثي».

ودعا المجلس البلدي في درنة الليبية، إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المدينة المنكوبة جراء السيول والأمطار.

فيديو > من سوق نابض بالحياة والأنوار إلى ركام و جثث .. الكارثة تحول شارع الأسطى في #درنة الى أطلال .#ليبيا #المرصد pic.twitter.com/1GoMuNVMKw — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 11, 2023

دوليا، تابعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن كثب تطورات «العاصفة دانيال»، وقالت البعثة الأممية، إنها ستقدم مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني.

وفي البيضاء، قال مجلس المدينة، إن أكثر من 3000 عائلة فقدت منازلها بسبب الفيضانات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«النواب الليبي»: نواجه صعوبات كثيرة في عمليات الإنقاذ

وكان مجلس «النواب» الليبي، أشار في وقت سابق، إلى أن مدن «درنة-البيضاء» أكثر المدن المتضررة من «العاصفة دانيال»، مشيرا لقناة «العربية» الإخبارية، إلى أن فرق الإنقاذ لم تستطع الوصول إلى الكثير من المناطق.

وأضاف مجلس «النواب الليبي»، أن البلاد تواجه صعوبات كثيرة في عمليات الإنقاذ. وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال في وقت سابق، إن الكثير من الطرق قطعت نهائيا نتيجة السيول التي اجتاحت المنطقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، مثل طريق: «سوسة شحات»، و«سوسة درنة».

وأضاف اللواء المسماري، أن هناك أكثر من 2000 ضحية في درنة فقط نتيجة الفيضانات، مقدما خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، شكره لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الدعم الكامل.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الأشقاء الليبيين بالكامل في جميع النواحي جراء «عاصفة دانيال».

وأكد اللواء المسماري، أن هذا هو دائما مفهوم ليبيا عن مصر بأنها سند حقيقي لكل الليبيين عند الشدائد.

وفي وقت سابق، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام صورا تدمي القلوب للجثث في شوارع درنة شمال شرق ليبيا، عقب «عاصفة دانيال» التي ضربت المدينة، وأظهرت الصور مئات الجثامين التي تمكن ليبيون من جمعها.