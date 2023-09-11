أمطار لمدة أسبوع بسبب العاصفة دانيال.. اعرف أماكن سقوطها

وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن عدد من المدن والمحافظات المصرية ستشهد سقوط أمطار بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب تأثير العاصفة دانيال التي فقدت قوتها على الأراضي والسواحل الليبية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم وحتى الخميس

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنه وفقًا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية بخصوص حالة الطقس، فإن العاصفة دانيال تتجة الآن إلى الأراضي المصرية، حيث ستؤثر على عدد من المحافظات والمدن المصرية، بدءًا من السواحل الغربية للبلاد وكلا من السلوم ومطروح والعلمين، ومع تقدم ساعات المساء تتجه إلى سيدي براني والإسكندرية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ومناطق من شمال الدلتا، وصولًا إلى القاهرة الكبرى، حيث ستشهد البلاد تكاثر للسحب العليا والمنخفضة التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة أحيانًا.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ الأمطار ستظل حتى الخميس المقبل على السواحل الشمالية والسواحل الغربية للبلاد، وعددًا من المدن من شمال البلاد، وشمال الوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس والقاهرة الكبرى.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

ووفقًا للارصاد الجوية، هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.