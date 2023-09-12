الأرصاد تحذر المسافرين: شبورة مائية كثيفة ورمال وأتربة على الطرق السريعة

تغطي الشبورة المائية والضباب، اليوم، الطريق الدولي الساحلي المار من المحافظات الساحلية، وهو الأمر الذي حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحة أن طقس يوم الثلاثاء سوف يشهد كثافة للشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية، ونشاطًا للرياح في المدن الساحلية مصحوبة بالرمال والأتربة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

ارتفاع في درجات الحرارة

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس حار اليوم الثلاثاء، على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال وجنوب محافظات الصعيد، ويجب على المواطنين توخي الحذر في أوقات الذروة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء حسبما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية التالي: القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية، والعظمى على محافظات الوجه البحري والسواحل الغربية 31 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.