توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة مائية وأجواء باردة

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بداية من غد الأحد وحتى الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك على مدار الـ 72 ساعة المقبلة، كما تسود خلال ساعات الليل حالة طقس مائلة للبرودة شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر خلال الفترة المذكورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الأحد 14 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

درجات الحرارة الاثنين 15 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

درجات الحرارة الثلاثاء 16 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.