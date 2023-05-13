الأرصاد الجوية تحذر المسافرين على الطرق: شبورة مائية صباحا طوال الأسبوع

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المسافرين على الطرق العامة في المحافظات من الشبورة المائية التي قد تؤثر على الرؤية، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم السبت وحتى الخميس المقبل، لافتة إلى وجود نشاط للرياح خاصةً في السواحل الشمالية ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. شبورة ورياح

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن الشبورة ستكون موجودة في محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح في محافظات السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات جنوب وشمال الصعيد.

شبورة مائية طوال أيام الأسبوع علي الطرق الرئيسية

وأوضحت الهيئة، أن الشبورة المائية ستستمر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما ستستمر الرياح على عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، مما قد يؤثر على الرؤية للمسافرين على الطرق العامة والرئيسية.

نصائح للمسافرين على الطرق بسبب الشبورة

وتستعرض الوطن خلال السطور التالية، عددًا من النصائح للمسافرين على الطرق العامة خلال الشبورة الصباحية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، حفاظاً على سلامة الجميع، وهي كما يلي:

1- تجنب قيادة السيارة أثناء الشبورة.

2- إذا اضطررت للقيادة عليك تهدئة السرعة في وقت الشبورة.

3- ترك مسافات بينك وبين السيارة التي أمامك.

4- استخدام الإشارات أثناء القيادة.

5- تنفيذ الضوابط المروية على الطرق حفاظاً على سلامة الجميع.