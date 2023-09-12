سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في مختلف البنوك المصرية، استقرارا أمام الجنيه في بداية التعاملات، إذ سجل اليوم في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم في أبرز البنوك، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.18 جنيه للشراء.