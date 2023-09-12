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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-9-2023

كتب:

محمد سعيد الشماع
09:06 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري- تعبيرية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري- تعبيرية

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في البنوك المصرية استقراراً في بداية التعاملات، حيث سجل اليوم في بنك مصر 100.06 جنيه للبيع، و99.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في أبرز البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 100.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 99.08 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 100.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 99.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم الثلاثاء: 100.38 جنيه للبيع، مقابل 100.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم الثلاثاء: 100.38 جنيه للبيع، مقابل 96.72 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.24 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.16 ريال

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