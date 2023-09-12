بدء امتحانات القبول للطلاب المحولين من التعليم العام إلى الأزهر بسوهاج

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية في بيان لها، بدء إجراء امتحانات القبول للطلاب المحولين من وزارة تلتربية والتعليم إلى الأزهر الشريف، من إدارات سوهاج التعليمية المختلفة، من اليوم.

وقال الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، في حديثه لـ«الوطن»، إنه يجب على الطلاب المحليين من التربية والتعليم، اجتياز اختبارات النقل، ويعد أهمها امتحان القرآن الكريم، وتشمل امتحانات القبول، طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وجرى هذا العام، اختيار أماكن عقد امتحانات التحويل بمعرفة الإدارات الأزهرية بالمراكز، تيسيرًا على الطلاب من الانتقال لمدينة سوهاج.

تنظيم الحضور بين الابتدائية والإعدادية

وأكد رئيس المنطقة، مراعاة التنظيم بين الطلاب وعدم حدوث أي مظاهر للزحام، وذلك من خلال تخصيص أيام معينة للصفوف الابتدائية والإعدادية، مع إتاحة يوم للمتخلفين عن الحضور في ختام الامتحانات.

موعد اختبارات التحويل

وكشف مدير أزهرية سوهاج، أنّ الامتحانات تستمر حتى الخميس المقبل 14 سبتمبر.