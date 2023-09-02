«أزهرية سوهاج» تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد والقبول برياض الأطفال

ناقش الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، مع مديري الإدارات التعليمية في لقاء موسع آخر استعدادات المنطقة للعام الدراسي الجديد 2023/2024م، وذلك بحضور الدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والدينية، كما حضر اللقاءَ مديرو إدارات التعليم الابتدائي ورياض الأطفال والتنسيق والإدارة الهندسية والمعلومات والمشتريات والمخازن والشؤون الإدارية.

موضوعات الاجتماع

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتعليمات المتعلقة بالقبول بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية من خلال متابعة تقديمات مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وأعداد المتقدمين بالمعاهد، والعمل على ترتيب الأوضاع واستيعاب الكثافة بالمعاهد ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن.

جاهزية المعاهد للعام الدراسي

وشدَد رئيس المنطقة على المتابعة المستمرة من قِبل مديري الإدارات للمعاهد من خلال المرور وتكليف الموجهين بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وإعداد تقارير مجمعة عن جاهزية المعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا ضرورة التعاون مع إداراتي المشتريات والمخازن والشؤون الإدارية بالمنطقة للتنسيق وتنظيم استلام الكتب الدراسية في موعدها المحدد.

سد عجز المعلمين

وأشار رئيس المنطقة إلى أنه تم الانتهاء من تسليم حركة الندب لسد العجز في المعلمين في مختلف التخصصات إلى الإدارات، منبهًا على ضرورة سرعة الانتهاء منها واستلام تقارير من جميع المعاهد بذلك، وتجديد الإحصاءات الخاصة بالمعلمين والإداريين والخدمات المعاونة من أرض الواقع وتسليمها إلى إدارة التنسيق للتعاون مع إدارتي الجودة ورياض الأطفال، بما يضمن انتظام واستقرار العملية التعليمية بالمعاهد من أول يوم دراسي.