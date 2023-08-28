«أزهرية سوهاج»: حريق كنترول معهد أولا يحيى لن يؤثر على نتيجة الدور الثاني

أكد مصدر مسؤول بالمنطقة الأزهرية بمحافظة سوهاج، أن الحريق الذي نشب صباح اليوم في كنترول معهد أولاد يحيى الأزهري بمركز دار السلام، لن يؤثر على نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

تلف عدد قليل من أوراق الإجابة

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بعد معاينة موقع الحادث، تبين أن أوراق الإجابة التي احترقت قليلة جدا، وذلك لأن الغرفة مغلقة ولا يوجد بها هواء يساعد على اشتعال النيران، ما قلل الخسائر.

وأضاف أن أوراق الإجابة المحترقة لن تؤثر على نتيجة الطلاب في الدور الثاني، حيث إن النتيجة اعتمدت من إدارة امتحانات المنطقة، وتوجد منها نسخة أخرى لدى المنطقة الأزهرية.

حريق في كنترول معهد أولاد يحيى الأزهري

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد اشتعال النيران في كنترول معهد أولاد يحيى الأزهري، وبالانتقال لموقع الحادث، تبين وجود كسر بقفل باب الكنترول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الجناة.

تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.