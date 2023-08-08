«أزهرية سوهاج»: بدء النشاط الصيفي في معاهد المراغة والبلينا

أعلن الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، تفعيل النشاط الصيفي في جميع المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية والإدارات التعليمية، وذلك في القراءة والكتابة للغة الإنجليزية واللغة العربية.

الحرص على مصلحة الطلاب

وقال «حمادي» في بيان، إن تفعيل النشاط الصيفي يأتي حرصا من المنطقة على مصلحة الطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي، خاصة باللغتين العربية والإنجليزية، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

بدء النشاط الصيفي بالمراغة والبلينا

وبدأ النشاط الصيفي في عدة معاهد اليوم، منها معاهد إدارة البلينا الأزهرية في معهد فتيات بني حميل الإعدادي الثانوي، حيث تم تواجد القوة كاملة من المعلمين والمعلمات داخل المعهد بمواعيد العمل الرسمية أثناء العام الدراسي لتفعيل النشاط الصيفي داخل المعهد بقيادة عميدة المعهد شاهيناز عبد الرحمن هلالي، كما تم اليوم متابعة تفعيل النشاط الصيفي بمعهد صلاح الدين الابتدائي بالغابات بمركز المراغة، وكذلك بقيادة شيخ المعهد مصطفى حسين أبو غازي.