«أزهرية سوهاج»: فتح باب تظلمات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

بدأت منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم، في استقبال طلبات التظلمات لنتائج الدور الثاني بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك لمدة 15 يومًا.

وقال الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، في بيان للمنطقة، إنَّ فتح باب التظلمات للشهادتين الابتدائية والإعدادية جاء بعد إعلان النتائج الخميس الماضي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية في القاهرة.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بأزهرية سوهاج

وأضاف وكيل منطقة سوهاج الأزهرية، أن المنطقة تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ليرى الطلاب أثر ذلك وتطبيقه على أرض الواقع فيمكن لكل منهم متابعة الحل والدرجات الخاصة به بكل مادة.

مكان تلقي التظلمات بمنطقة سوهاج الأزهرية

وحددت المنطقة الأزهرية، مكان تلقي التظلمات بمقر كنترول الشهادة الابتدائية بمعهد العارف الابتدائي بميدان سيتي في مدينة سوهاج وكنترول الشهادة الإعدادية بمعهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الإعدادي الثانوي بنين بمدينة ناصر في مركز سوهاج.