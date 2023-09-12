افتتاح معرض «أهلا مدارس» في الأقصر.. تخفيضات تصل لـ30%

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري معرض «أهلاً مدارس» ومعرض سلع غذائية بمدينة الأقصر، ومقره أمام مزلقان القراريش، وينظم المعرض أمانة الحزب ببندر الأقصر بمشاركة أمانة التنظيم ببندر الأقصر، برئاسة المهندس هيثم حجاج، وأمانة الشئون القانونية بالحزب ببندر الأقصر، برئاسة عبد الظاهر أبو شنب.

اقتراب العام الدراسي الجديد

يضم المعرض أقسام لبيع الملابس والشنط والأشغال اليدوية وكافة المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك تزامنًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، كما يضم المعرض ركنًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

افتتاح المعارض بحضور وكيل وزير التموين

شهد افتتاح المعارض الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالأقصر والنائبة أماني الشعولي أمين المرأة بالحزب بالأقصر واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات الحزب بالمحافظة والعديد من أهالي الأقصر.

تخفيض بين 25% و30%

ويوفر المعرض، السلع والمستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة عن نظيرتها في المحال التجارية الأخرى بنسبة تتراوح ما بين 25% و30%، من الحقائب والأحذية المدرسية والزي المدرسي والأدوات الهندسية والكتابية وغيرها.