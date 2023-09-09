إعادة تدوير الجينز لتصنيع مستلزمات المدارس بمبادرة «إيد على إيد» بدمياط

تنطلق اليوم أولى فعاليات مبادرة «إيد على إيد» التي تطلقها مدربات الأشغال اليدوية المتطوعات بأنشطة المجلس القومي للمرأة بدمياط، بمشروع «مدن صديقة للنساء» الذي يهدف إلى توفير مستلزمات المدارس بإنتاج محلي وإعادة تدوير الجينز المستعمل وغير المستغل.

تقول منى وصفي، إحدى المتطوعات بالمبادرة لـ«الوطن»: عملت منذ أكثر من سبع سنوات في إعادة تدوير الملابس المستعملة بموديلات جديدة وبمقاسات مختلفة لتقليل العبء على الأسر من ناحية ولتشجيع الصناعة والمنتج المحلي من ناحية أخرى، ووجدت إقبالا كبيرا من أهالي المدينة لإعادة تدوير ملابسهم لتناسب أبنائهم.

وتضيف: تطوعت في المجلس القومي للمرأة بدمياط لتعليم السيدات من رواد المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج كيفية إعادة تدوير الملابس والتفصيل والخياطة، ونظرا لاقتراب الدراسة قررنا مع باقي المتطوعين أن نعيد تدوير الجينز لتصنيع شنط مدرسية وأدوات أخرى مدرسية مثل المقلمة وكافر زجاجات المياه.

تمكين المرأة وتشجيع المنتج المحلي من أهداف المبادرة

وقالت منى محمد، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، مشرفة على أنشطة المجلس القومي للمرأة بدمياط في مشروع مدن صديقة للنساء بمدينة عزبة البرج، لـ«الوطن» إن هدف مبادرة «إيد على إيد» هو في المقام الأول اهتمام المجلس القومي للمرأة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وخلق فرص عمل للسيدات من المنازل وتشجيع المنتج المحلي، ودعم عدم الاعتماد على المنتجات المستوردة، كما يتم أيضا من خلال التدريب التوعية بأهمية ثقافة إعادة تدوير أي شيء غير مستغل أو مستخدم، وذلك للحد من كثرة المخلفات والهادر من الأقمشة والملابس المستعملة وتصنيع مستلزمات الأسر من خامات محلية ترشيد الاستهلاك وتقليل أوجه الإنفاق.

الأنشطة مجانية لمدة أسبوعين

وأضافت أن أنشطة المبادرة ستبدأ من اليوم، بتجميع الجينز المستعمل وغير المستغل من الأسر، ومن ثم تنفيذ ورش عمل تدريبية، وتعليم بالمجان لتصنيع شنط مدارس وأدوات مدرسية عن طريق إعادة تدوير الأقمشة التي تم تجميعها لتعليم السيدات لتكون حرفة وفرصة لفتح باب رزق لهن.

معرض للمنتجات المدرسية والصديقة للبيئة

وتضيف أن في نهاية الورش بعد أسبوعين عمل يوميا بأنشطة متتالية، سوف يتم عمل معرض لبيع المنتجات بأسعار رمزية زهيدة، وهي ثمن الخامات المستخدمة في التصنيع، مما يقلل العبء على الأسر في احتياجاتهم من مستلزمات المدارس وفي نفس الوقت تكون منتجات مصرية صديقة للبيئة.