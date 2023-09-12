أماكن سقوط الأمطار اليوم تزامنا مع العاصفة «دانيال».. «الأرصاد» توضح

تزامنا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تمر بها البلاد بسبب العاصفة دانيال، والتي شهدت معها محافظات الجمهورية كافة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، فضلا عن ظواهر جوية مختلفة كنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والأمطار، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

توضح «الوطن» في السطور التالية، أماكن سقوط الأمطار اليوم، على عدد من مناطق الجمهورية بسبب العاصفة دانيال وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن عدد من محافظات الجمهورية ستشهد سقوط أمطارا مختلفة اليوم، تتراوح شدتها بين خفيفة إلى متوسطة، وأوضحت أن آخر صور الأقمار الصناعية وخرائط التوزيعات الضغطية ومتابعة المنخفض الجوي الذي يؤثر علي مصر حددت أماكن سقوط الأمطار اليوم نتيجة لتحرك المنخفض الجوي من غرب البلاد باتجاه الشرق والذي يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد سقوط أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتمتد الأمطار الخفيفة إلى جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء اليوم على القاهرة الكبرى.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال النهار، كما يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في الليل.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على أنحاء الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة.