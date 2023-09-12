«الأرصاد»: اضطراب الأحوال الجوية بسبب «دانيال» أول منخفضات الخريف

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بشائر فصل الخريف بدأت تظهر في سماء القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس غائم اليوم على جميع أنحاء القاهرة، بسبب وجود غطاء سحابي، يعمل على تقليل ساعات ظهور أشعة الشمس على مدار اليوم.

نشاط للرياح وتحسن درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على القاهرة الكبرى، تعمل على تقليل الإحساس بحرارة الطقس، بسرعات تتراوح بين 30 لـ35 كيلومترا في الساعة، مؤكدة أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة اليوم على شمال البلاد، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء.

منخفض خريفي

وأضافت الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على مصر حاليا، أو ما يطلق عليه «العاصفة دانيال» هو أول منخفضات فصل الخريف، حيث يعمل على خلق حالة من الاضطرابات الجوية، وعدم الاستقرار التي تسود معظم البلاد، مشيرة إلى أن هذا لن يكون المنخفض الوحيد في فصل الخريف، حيث سنتشهد هذا العام الكثير من المنخفضات المختلفة التي يصاحبها حالة من عدم الاستقرار.

موعد فصل الخريف

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ 10 أيام فقط تفصلنا عن بداية فصل الخريف الذي سيوافق يوم السبت 22 سبتمبر، حيث أن انتهاء فصل الصيف سيكون الجمعة 21 سبتمبر الجاري.