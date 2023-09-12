«الأرصاد»: أجواء خريفية معتدلة نهارا وليلا على جميع محافظات مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه بمجرد دخول العاصفة دانيال الأراضي المصرية بدأت تضعف قوتها بشكل كبير إذ تبقى منها منخفضًا جويًا على الأراضي الغربية يؤثر على طبقات الجو العليا، خاصة محافظة مطروح، حيث الأمطار الرعدية الغزيرة وسرعة الرياح التي تجاوزت الـ70 كيلومترًا، واختفاء الرؤية.

المنخفض سيؤثر على المناطق الشمالية

وأضافت «منار غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، منة الشرقاوي، ودينا شرف، أنَّ المنخفض سيؤثر اليوم على المناطق الشمالية وسيكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية من 4 إلى 5 درجات وستكون بالمعدلات الطبيعة فالعظمي على القاهرة الكبرى ستكون 33 درجة مئوية وسيكون الطقس اشبه الأجواء الخريفية.

استمرار نشاط الرياح

وتابعت «سنرى المزيد من التحسن في الأجواء الجوية وانخفاض درجات الحرارة الصغرى فالأجواء ليلًا ستكون معتدلة مع استمرار نشاط الرياح ومحمل بالرمال والأتربة التي يقل نشاطها باستمرار العاصفة والـيام التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية بدرجات الحرارة».