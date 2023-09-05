هيئة الأرصاد الجوية: 8 مدن تسجل أقل درجة حرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تسجيل عدد من المدن فى الجمهورية، أقل درجة حرارة اليوم الثلاثاء فتصل العظمى بها إلى 31 درجة مئوية.

سجلت مطروح وكاترين أقل درجة حرارة عظمى بـ31 درجة مئوية، والعلمين والسلوم ورفح ودمياط وبورسعيد 33 درجة مئوية، والإسكندرية 34 درجة مئوية، فيما سجلت أقل درجة حرارة صغرى في كاترين 17 درجة مئوية، ومدينة نخل بشمال سيناء 18 درجة مئوية.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد،خلال ساعات النهار .

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد خلال ساعات الليل ومائل للحرارة على جنوب سيناء .

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 35 26

العاصمة الإدارية 36 25

أكتوبر 36 25

بنها 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 26

طنطا 35 25

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 34 24

رفح 33 24

رأس سدر 35 25

نخل 33 18

كاترين 31 17

الطور 33 25

طابا 33 26

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 34 24

العلمين الجديدة 33 23

مطروح 31 23

السلوم 33 24

سيوة 36 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 28

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 31

حلايب 35 30

أبو رماد 36 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 22

أسيوط 38 22

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 41 28 .