أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في الأسواق.. «الكيوي» بـ4 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في مختلف المحلات والأسواق، استقرارًا بالمقارنة مع أسعارها أمس الاثنين، والتي يتابعها عدد كبير من المواطنين بشكل يومي.

وتستعرض «الوطن» سعر الفاكهة اليوم حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، في آخر تحديث للأسعار.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق، كالآتي:

سعر الموز البلدي: الكيلو بـ19 جنيها.

سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ28 جنيها.

سعر الخوخ: الكيلو بـ28 جنيها.

سعر البرقوق: الكيلو بـ32 جنيها.

سعر موز مستورد: الكيلو بـ28 جنيها.

سعر لارنج: الكيلو بـ8 جنيهات.

سعر الكيوي: الواحدة بـ4 جنيهات.

سعر كنتالوب: الكيلو بـ16 جنيهًا.

سعر كاكا: الكيلو بـ17 جنيها.

سعر عنب مستورد الكيلو بـ34 جنيها.

سعر دوم الواحدة بـ3 جنيهات.

سعر جريب فروت: الكيلو بـ16 جنيها.

سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ41 جنيها.

سعر أناناس: الواحدة بـ48 جنيها.

سعر بلح عجوة: الكيلو بـ36 جنيها.