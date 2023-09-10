تراجع أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 10-9-2023

سجلت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10-9-2023 في الأسواق تراجعا ملحوظا، بعد أن شهدت الأسعار الفترة الماضية استقرارا ملحوظا، بسبب توافر كميات كبيرة الفاكهة في الأسواق المصرية وذلك بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعاليمة، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10-9-2023 في الأسواق

وأوضحت البوابة أنّ أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10-9-2023 في الأسواق تتراوح بين 15 و25 جنيها بالنسبة للعنب الأصفر والأحمر، فيما يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 10 و18 جنيها، والليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات، كما يتراوح سعر التفاح البلدي بين 16 و26 جنيها، والبلح الرملي بين 7 و11 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

كما يتراوح سعر التين البرشومي بين 10 و18 جنيها، والجوافة بين 6 و12 جنيها، فيما يتراوح سعر الرمان والكنتلوب بين 7 و15 جنيها، والكاكا بين 15 و20 جنيها، ويتراوح سعر المانجو ما بين 23 و27 جنيها وبالنسبة لسعر البطيخ اليوم الأحد يتراوح بين 30 و40 جنيها.