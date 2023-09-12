«التعليم» تعلن المقررات الدراسية للصف السادس الابتدائي بعد تطويرها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقررات الدراسية للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بعد انتهاء الإدارة المركزية للمناهج من تطويره وذلك ضمن نظام التعليم الجديد، والمقرر أن تبدأ الوزارة في تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

المقررات الدراسية للصف السادس الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقررات الدراسية للصف السادس الابتدائي، بالعام الدراسي الحالي 2023/2024، وهي كالتالي:

ـ كتاب اللغة العربية «تواصل» ودليل المعلم لكتاب اللغة العربية.

ـ كتاب العلوم باللغة العربية ودليل معلم العلوم باللغة العربية.

ـ كتاب العلوم باللغة الإنجليزية ودليل مادة العلوم للمعلم باللغة الإنجليزية.

ـ كتاب العلوم باللغة الفرنسية ودليل المعلم.

ـ كتاب الرياضيات باللغة العربية ودليل المعلم.

ـ كتاب الرياضيات باللغة الإنجليزية ودليل المعلم.

ـ كتاب الرياضيات باللغة الفرنسية ودليل المعلم.

ـ كتاب التربية الدينية الإسلامية ودليل المعلم.

ـ كتاب التربية الدينية المسيحية ودليل المعلم.

ـ كتاب الدراسات الاجتماعية ودليل المعلم.

ـ كتاب كونكت «اللغة الإنجليزية» ودليل المعلم.

ـ كتاب كونكت بلس ودليل المعلم.