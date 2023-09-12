رائحة غريبة منتشرة في الجو.. و«الأرصاد» توضح علاقتها بالعاصفة «دانيال»

منذ الساعات الأولى في الصباح، انتشرت رائحة غير معتاد عليها في الأجواء أدت إلى ربط الكثير من المواطنين بينها وبين العاصفة دانيال، وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، مدى ارتباط تلك الرائحة بالعاصفة «دانيال»، إذ أن تلك الرائحة المنتشرة ليس لها علاقة بالعاصفة، لتنفي بذلك العلاقة التي ربطها المواطنين بالتقلبات الجوية التي نشهدها.

وأضافت «غانم» خلال حديثها لـ«الوطن» أن العاصفة دانيال منذ وصولها الأراضي المصرية، شهدت الكثير من المناطق هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ما يشير إلى انتهاء الموجة الحارة التي أثرت على جميع أنحاء الجمهورية منذ منتصف الأسبوع الماضي وحتى أمس.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن درجات الحرارة تنخفض بقيم تتراوح بين 5 حتى 7 درجات على جميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويكون ذلك بسبب المنخفضات الجوية التي نشهدها والتي تسمى بـ«العاصفة دانيال».

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 46 درجة مئوية.