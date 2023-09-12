ارتفاع عدد المفقودين في ليبيا إلى 9 آلاف شخص جراء العاصفة دانيال

أعلن الهلال الأحمر الليبي، منذ قليل، أن عدد المفقودين جراء العاصفة دانيال تجاوز الـ9 آلاف شخص ومن الصعب تحديد مصيرهم، بحسب ما ذكرته قناة «العربية نت» في نبأ عاجل.

مقتل أكثر من 2800 شخص

ولقي أكثر من 2800 شخص مصرعهم جراء العاصفة دانيال التي ضربت شمال شرقي ليبيا أمس الاثنين، وتحدث رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، قائلا إن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة، مما تسببت في اختفاء مناطق كاملة في مدينة درنة داخل المياه التي تضم آلاف المواطنين، وفرضت الحكومة حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا لمدة يومين.

وهطلت الأمطار بكميات كبيرة حيث وصلت إلى 400 ميلمتر في مناطق الجبل الأخضر، وهي كمية لم تسجلها منذ أكثر من 4 عقود.

فيما أعلن مجلس بلدي درنة في ليبيا، منذ قليل، أن أكثر من 750 جثمانا في مستشفى المدينة جراء إعصار دانيال، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».