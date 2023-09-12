«الأرصاد»: اضطراب حالة الطقس مع وصول العاصفة دانيال إلى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة من عدم الاستقرار في الطقس اليوم، بسبب تأثير العاصفة دانيال، التي دخلت الأراضي المصرية ظهر أمس، بعد أن فقدت قوتها التدميرية على شواطئ ليبيا.

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تأثير العاصفة دانيال في عدد من المناطق على أنحاء الجمهورية حتى الخميس المقبل، نظرا للاضطرابات الجوية المصاحبة للعاصفة دانيال، وتأثيرها على حالة الطقس اليوم، حيث نشهد العديد من الظواهر الجوية الممثلة في رياح مثيرة للرمال والأتربة على وسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، بسرعات تصل لـ40 كيلومترا في الساعة على عدد من المناطق.

غطاء سحابي

ويسود طقس غائم على معظم أنحاء الجمهورية والقاهرة الكبرى، بسبب وجود غطاء سحابي ناتج عن تأثير العاصفة دانيال، يعمل على حجب أشعة الشمس ويقلل الإحساس بحرارة الجو خلال ساعات النهار.