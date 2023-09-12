هل تقل حدة الموجة الحارة بسبب العاصفة دانيال؟.. هيئة الأرصاد توضح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع قرب انتهاء الموجة الحارة، بسبب تأثير العاصفة دانيال على درجات الحرارة والتغيرات في حالة الطقس، بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، خاصة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وصولا إلى شمال الصعيد.

الموجة الحارة

وكشف بيان تفصيلي صادر عن الأرصاد الجوية، عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، بدءا من مساء أمس حتى نهاية الأسبوع الجاري، ما يشير إلى انتهاء الموجة الحارة التي أثرت على جميع أنحاء الجمهورية منذ منتصف الأسبوع الماضي وحتى أمس، حيث تنخفض الحرارة بقيم تتراوح بين 5 حتى 7 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، بسبب المنخفضات الجوية التي تتعرض لها مصر حاليا، والمعروفة إعلاميا بـ«العاصفة دانيال» القادمة من السواحل اليونانية عبر الأراضي الليبية.

أمطار مستمرة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال يصاحبها أمطار متفتوتة الشدة على عدد من المدن والمحافظات المصرية حتى نهاية الأسبوع الجاري، بسبب تأثير العاصفة دانيال.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 13-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 46 درجة مئوية.