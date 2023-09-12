الأغلى في تاريخ الأهلي وتقديم رومانسي.. ماذا قال العالم عن صفقة موديست؟

على أنغام متداخلة بين الأغنية الفرنسية الشهيرة «la vie en rose»، وألحان أغنية «أنا هويت وانتهيت» لسيد درويش، اختار الأهلي تقديم أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد، لاعبا في القلعة الحمراء، بشكل مميز.

ماذا قالت الصحف عن انتقال موديست للأهلي؟

فرض تقديم الأهلي لنجم بروسيا دورتموند السابق نفسه على عناوين ومواقع الصحف العالمية والإفريقية والعربية، التي أشادت بالفكرة التي استخدمها الأهلي لتقديم لاعبه الجديد للجماهير، فماذا قالت؟

«تقديم عاطفي»، هكذا وصفت صحيفة العين الإماراتية، الظهور المميز لموديست على أنغام الأغنية الرومانسية أنا هويت وانتهيت للفنان الراحل سيد درويش.

وألقت الصحيفة الضوء على أن موديست سيحصل على أكبر عقد في تاريخ الأهلي، بعدما وافق على تخفيض عقده السنوي من 3 ملايين دولار إلى 1.5 مليون دولار، متخطيا التونسي علي معلول الذي يحصل على عقد سنوي 1.2 مليون دولار بالقلعة الحمراء.

متى يسجل موديست أول ظهور مع الأهلي؟

موديست المنتظر أن يسجل ظهوره الأول بقميص الأهلي خلال مواجهة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل، سيكون أمام تحدٍ أخير بحسب موقع «يورو سبورت»، الذي أكد أن اللاعب سيختبر أجواءً جديدة في أحد أفضل الأندية الأفريقية.

في المقابل أكد موقع «africatopsports» أن موديست الذي أصبح لاعبا حرا منذ مغادرة بروسيا دورتموند في يوليو الماضي، سيكون أمام مهمة جديدة وتحديدا من مصر.

وأوضح التقرير أن اللاعب سيقود هجوم بطل الدوري المصري وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا في عقد يمتد لمدة عام قابل للتجديد لعامٍ آخر.

«هنا القاهرة، هنا التاريخ هنا الأهلي»، بهذه الكلمات أعلن موديست انضمامه لكتيبة نجوم الأهلي، في تقديم مميز للاعب الفرنسي لجماهير القلعة الحمراء، حيث ظهر اللاعب وهو يستمع لأنغام أغنية سيد درويش، على غرار أجواء «الزمن الجميل».