وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية في بني سويف

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، على هامش زيارته الحالية للمحافظة، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024، والتي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

وخلال جولته تفقد عدد من مشروعات الطرق والروابط وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية بالمحافظة، أكد «آمنة» أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ المشروعات الجارية لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بني سويف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين حياة المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

الحكومة حريصة على تلبية احتياجات المحافظات

وأكد اللواء هشام آمنة، حرص الحكومة على تلبية احتياجات جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتى يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، موجها بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

محافظ بني سويف: نعمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

ومن جانبه أشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إلى أنه سيتم العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مشيراً إلى توجيهاته المستمرة لقيادات المحافظة بضرورة المتابعة مع الشركات المنفذة لتلك المشروعات بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة، كما يتم القيام بجولات تفقدية بصورة مستمرة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

وزير التنمية المحلية يتابع مبادرة «100 مليون شجرة» في بني سويف

كما حرص وزير التنمية المحلية خلال الزيارة على متابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، حيث سيتم زراعة حوالي 224 ألف شجرة بمحافظة بني سويف خلال العام المالي الحالي، وقامت وزارة التنمية المحلية بتوريد حوالي 170 ألف شجرة إلى المحافظة.