شباب معرض «أيادي مصر» يهدون وزير التنمية المحلية لوحة فنية من القماش

أهدى عدد من شباب منتجي وأصحاب الحرف اليدوية، قطعة قماش مطرزة يدويًا تحمل صورًا لأعلام مصر، إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال زيارته إلى بني سويف لافتتاح معرض أيادي مصرية.

وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير كرسي متحرك لفتاة

ووجه وزير التنمية المحلية، بتوفير كرسي كهربائي متحرك لفتاة من ذوي الهمم، بعدما ناشدته بتوفير الكرسي لتسهيل حركتها، وعلى الفور، وعد المحافظ بتوفيره في أقرب وقت.

كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد افتتحا، صباح اليوم، معرض منتجات أيادي مصر، ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتباره مشروعًا قوميًا يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية.

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتفقدان معرض أيادي مصر

وتفقد الوزير والمحافظ، منتجات المعرض الذي أقيم بقاعة ديوان عام المحافظة، وتبادلا الحوار مع عدد من منتجي وأصحاب الحرف اليدوية من الفتيات والشباب المتدربين، وشاهدا نماذج من منتجاتهم اليدوية و الصناعات الحرفية والتراثية، عبارة مشغولات متنوعة تحمل الطابع والفلكلور الشعبي لبني سويف كجزء أصيل من تاريخ وعراقة مصر على مر العصور.