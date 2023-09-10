دقيقة حداد على ضحايا زلزال المغرب خلال المؤتمر الدولي لـ«الأوقاف»

وقف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع المشاركين في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا زلزال دولة المغرب الشقيقة.

التعازي لدولة المغرب

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأشقائنا في دولة المغرب، سائلًا الله عز وجل، أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أهل الضحايا والمصابين الصبر والسلوان وأن يفرج كربهم.

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب

من جهته، ذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان لوزارة الداخلية، أنَّ عدد ضحايا زلزال المغرب ارتفع إلى 2012 قتيلًا، مضيفًا أنَّ أعداد المصابين ارتفعت إلى 2059، من بينهم 1404 أشخاص في حالة حرجة.