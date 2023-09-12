«DMC» تبرز ملف «الوطن».. «مصر تدعم الأشقاء في ليبيا والمغرب»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة DMC، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التعازي لكلا من ليبيا والمغرب فضلا عن التحرك السريع لدعم الدولتين ومساندتهما، بعنوان «السيسي: يوجه بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب».

مصر دائما حاضرة في الأزمات

تقدم الكاتب الصحفي إمام أحمد، رئيس القسم السياسي بجريدة الوطن، بالتعازي للأشقاء في ليبيا والمغرب، مضيفا: «تقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي التعازي وتحركه السريع بتوجيه الدعم للأشقاء في ليبيا والمغرب لا ينفصل عن قواعد ومبادئ راسخة للسياسة الخارجية المصرية، ودائما مصر حاضرة في الأزمات».

مساعدات مصر للدول الشقيقة في أزماتهم

وأضاف «أحمد»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، أن تدخل مصر السريع والدعم الفوري ليس أمرا جديدا، إذ إنه حدث مع السودان الشقيق في وقت أزمة السيول، وأيضا مع لبنان في انفجار مرفأ بيروت، فضلا عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وغيرها من المساعدات التي تقدمها مصر في الأزمات.