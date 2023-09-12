رفع درجة الاستعداد في مستشفيات الدقهلية تحسبا لتقلبات الطقس

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد في جميع الاقسام بالمستشفيات، خاصة الاستقبال وأقسام الحالات الحرجة والجراحة، نظرًا لتعرض البلاد لتغيرات مناخية وعواصف رملية بالتزامن مع وصول العاصفة دانيال، استعدادًا لأي تغيرات في حالة الطقس بالمحافظة.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية

وأوضح «مكين» في بيان له، أنّ الاستعدادات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، برفع درجة الجاهزية في حالات الطوارئ.

تواجد الأطباء استعدادًا للتغيرات الجوية

وشدد «مكين» على تواجد الأطباء في النوبتجية ومضاعفة عددهم إذا لزم الأمر، وتواجد الفرق الإشرافية ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى وتيسير اأي صعوبات، ونبه على ضرورة البلاغ الفوري عن أي حوادث أو إصابات أو زيادة في أعداد المترددين على إثر تلك التغيرات الجوية، وتأكيد كفاية الأرصدة من الأدوية ومخزون الأكسجين فضلاً عن المستلزمات وبنوك الدم.