محافظ القاهرة يرفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قبل قليل، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية، التى تشير لاحتمالية سقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري بمختلف أحياء القاهرة.

متابعة إجراءات الأحياء وشركتي المياه والصرف وهيئة النظافة

وقال محافظ القاهرة، في تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، إنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتا المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

التعامل السريع مع تجمعات المياه وانتظام الحركة المرورية

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة التعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه، وإزالتها على الفور، والحفاظ على انتظام الحركة المرورية، سواء على الطرق السريعة أو الداخلية.

ربط غرفة عمليات المحافظة بغرف الطوارئ للجهات المعنية

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه، للتعامل الفوري معها.