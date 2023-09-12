أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في الأسواق.. البطاطس بـ9 جنيهات

تشهد أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في الأسواق استقراراً ملحوظاً وذلك بعد تراجعها منذ عدة أيام بسبب وفرة المعروض الناتج عن موسم الحصاد في ظل توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 12-9-2023

- يتراوح سعر الطماطم ما بين 8 و11 جنيها.

- البطاطس ما بين 9 و13 جنيها.

- فيما يتراوح سعر البصل ما بين 15 و19 جنيها.

- كما يتراوح سعر الكوسة ما بين 9 و13 جنيها.

- ويتراوح سعر الفاصوليا ما بين 22 و28 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

- الباذنجان البلدي ما بين 2.5 و4.2 جنيه.

- كما يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 7 و11 جنيها.

- الملوخية ما بين 3 و5 جنيهات.

- ويتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 7 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الزيتون التفاحي ما بين 20 و30 جنيها.