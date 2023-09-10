تراجع كبير في أسعار الخضروات بالأسواق.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب

قال الدكتور عبدالحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنَّ أسعار الخضراوات والفاكهة ستشهد خلال الأيام المقبلة انخفاضًا في الأسعار، وذلك بسبب مرور فترة الموجة الحارة التي ضربت البلاد، وكانت إحدى الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق.

«نور الدين»: انتهاء الموجة الحارة وزيادة المعروض أبرز أسباب الانخفاض

وأضاف «نور الدين»، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّه مع زيادة المعروض من الخضراوات في السوق فيؤدى ذلك إلى انخفاض سعر المنتجات، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تعمل حاليًا على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الزراعية المختلفة، وكذا مشروع الصوب الزراعية التي ساهمت في زيادة المعروض من المنتجات وتحقيق التنافسية.

وأوضح أنَّ الدولة توفير الكثير من المنتجات الغذائية في الأسواق، وكذلك الدفع بعربات متحركة تجوب المدن والقرى لبيع اللحوم والألبان والمنتجات الغذائية كافة.

وأكّد أستاذ الاقتصاد الزراعي أنَّ أسعار المنتجات في الأسواق تتوجب في البداية وجود الكثير من المعروضات، الأمر الذي دائما ما يؤثر في سعر المنتج النهائي، إذ أنه كلما زاد المعروض من المنتجات في الأسواق، كلما قل أسعار المنتجات.

ولفت إلى أنَّ الخضراوات من السلع سريعة التلف، الأمر الذي يؤثر بدوره على عدم تخزين ذلك المنتج من قبل التجار أو إجراء الممارسات الاحتكارية المختلفة، «سلعة الخضار سريعة التلف ولا يمكن تخزينها، والمنتج يجب التصرف فيه خلال 4 أيام على حد الأقصى، وإلا سيخسر التاجر منتجه بالكامل».