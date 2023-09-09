أسعار الخضروات اليوم السبت 9-9-2023 في الأسواق.. كيلو الطماطم بكم؟

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، استقرار أسعار الخضروات اليوم السبت 9-9-2023 في الأسواق، في ظل إقبال المواطنين اليومي على الشراء، وإن كانت تختلف اختلافا طفيفا من منطقة لأخرى.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الخضروات اليوم السبت 9-9-2023 في الأسواق، كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

- سعر كيلو الطماطم: 7 إلى 11 جنيها.

- سعر كيلو البطاطس: 9.5 إلى 11.5 جنيها.

- سعر البصل: 14 إلى 19 جنيها.

- سعر الكوسة: 9 إلى 13 جنيها.

- سعر الفاصوليا: 18 إلى 26 جينها.

- سعر الباذنجان البلدي: 3 إلى 5 جنيها.

- سعر الفلفل الرومي البلدي 8 إلى 12 جينها.

أسعار الخضروات اليوم السبت 9-9-2023 في الأسواق

- سعر كيلو الملوخية: 4 إلى 5 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار البلدي: 7 إلى 10 جينهات.

- سعر كيلو البامية: 29 إلى 35 جينها.

- سعر كيلو الثوم ما بين 24 إلى 30 جنيها.

- سعر كيلو الزيتون التفاحي: 25 إلى 26 جينها.