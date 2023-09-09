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أسعار الخضروات اليوم السبت 9-9-2023 في الأسواق.. كيلو الطماطم بكم؟

كتب:

مريم حنفي
11:07 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
أسعار الخضروات اليوم

أسعار الخضروات اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، استقرار أسعار الخضروات اليوم السبت 9-9-2023 في الأسواق، في ظل إقبال المواطنين اليومي على الشراء، وإن كانت تختلف اختلافا طفيفا من منطقة لأخرى. 

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الخضروات اليوم السبت 9-9-2023 في الأسواق، كما يلي: 

أسعار الخضروات اليوم 

- سعر كيلو الطماطم: 7 إلى 11 جنيها. 

- سعر كيلو البطاطس: 9.5 إلى 11.5 جنيها. 

- سعر البصل: 14 إلى 19 جنيها. 

- سعر الكوسة: 9 إلى 13 جنيها. 

- سعر الفاصوليا: 18 إلى 26 جينها. 

- سعر الباذنجان البلدي: 3 إلى 5 جنيها. 

- سعر الفلفل الرومي البلدي 8 إلى 12 جينها. 

أسعار الخضروات اليوم السبت 9-9-2023 في الأسواق 

- سعر كيلو الملوخية: 4 إلى 5 جنيهات. 

- سعر كيلو الخيار البلدي: 7 إلى 10 جينهات. 

- سعر كيلو البامية: 29 إلى 35 جينها. 

- سعر كيلو الثوم ما بين 24 إلى 30 جنيها. 

- سعر كيلو الزيتون التفاحي: 25 إلى 26 جينها. 

 

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بقلم مريم حنفي