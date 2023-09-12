مدبولي: إنشاء مزارع توليد طاقة كهربائية من الرياح بخليج السويس للتكيف مع المناخ

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّه يجرى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية التي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية وعلى راسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشميسية في بنبان»

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته أثناء افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه يتمّ التوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، أما عن مشروعات النقل المستدام مثل التوسع في شبكات مترو الأنفاق والمنوزريل والقطار الكهربائي».

وتابع رئيس الوزراء: «كما تمّ إنشاء محطات تحلية مياه البحر فضلًا عن الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويلها لطاقة».