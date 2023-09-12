العاصفة دانيال تضرب مطروح لليوم الثاني على التوالي.. أمطار وبرودة شديدة

تتعرض مطروح لليوم الثاني على التوالي لسقوط أمطار غزيرة بسبب العاصفة دانيال الآتية من ليبيا، مع برودة في الجو وانخفاض معدلات درجات الحرارة، تصاحبها نشاط للرياح، في ظل عدم استقرار حالة الطقس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

العاصفة دانيال في مطروح

وتسببت العاصفة دانيال في مطروح، في استمرار تعرض المدن والمناطق الغربية لأمطار غزيرة، اليوم، في السلوم وبقبق وأبوزريبة وسيدي براني والزويدة والظافر والقطراني وشماس، والزغيرات، والنجيلة، والمتاني، والنصر والشولحى، وأبو لهو وأم الرخم، والقصر، ومرسى مطروح وحتى رأس الحكمة شرقًا، وانتشار الغطاء السحابي والغيوم في سماء مطروح.

العاصفة دانيال تسبب في هبوب أتربة بسيوة

وضربت العاصفة دانيال جنوب مطروح، بـ300 كم، حيث تعرضت سيوة لعاصفة ترابية صفراء حاصرت الواحة من كل مكان، مع انخفاض نسبة الرؤية على طريق سيوة مرسى مطروح.

رفع حالة الطوارئ في مطروح بسبب العاصفة دانيال

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تزامناً مع العاصفة دانيال، جرى رفع حالة الطوارئ في جميع الأجهزة بالمحافظة إلى الدرجة القصوى، والتنسيق بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية في التعامل مع مياه الأمطار والدفع بفرق التدخل السريع في الشوارع والأحياء لسحب تراكمات الأمطار من بؤر التجمعات، وعمل سيولة مرورية في الشوارع، وتشكيل غرفة عمليات وإدارة أزمات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية بالمدن لتلقي الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين، ومتابعة مخرات السيول واتجاه نزول الأمطار في المناطق الساحلية، كما جرى رفع حالة الطوارئ في المستشفيات لحين انتهاء العاصفة وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة في أقسام الطوارئ.