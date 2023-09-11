«صحة مطروح»: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لحين انتهاء العاصفة دانيال

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن رفع حالة الطورائ بمديرية الصحة بمطروح وجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية، استعدادًا لأي طارئ يحدث نتيجة التقلبات الجوية المصاحبة للعاصفة دانيال التي ضربت البلاد اليوم.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية بالاستقبال وفرق التمريض لاستقبال أي حالات طارئة.

انعقاد غرفة الأزمات بسبب العاصفة دانيال

وقال وكيل صحة مطروح، إنه مع نشاط العاصفة دانيال يستمر انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

رفع الاستعداد بمنافذ تقديم الخدمات الطبية

وأوضح أنه جرى رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو نائب المدير، وموافاة غرفة طوارئ المديرية بأي مستجدات طارئة قد تحدث في حينها، كما جرى التأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف ومولدات الكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

توافر أمصال لدغ العقرب وعقر الكلب

ولفت إلى استمرار العمل في قطاعات الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة، للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية للدغ العقرب والثعبان وعقر الحيوان وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.