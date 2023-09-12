حكاية أزمة نفسية كادت تنهي مسيرة صفقة الأهلي الجديدة.. «السر عند والده»

لا صوت يعلو فوق صفقة الأهلي الجديدة أنتوني موديست، الفرنسي الذي دخل القلعة الحمراء على أنغام سيد درويش «أنا هويت وانتهيت»، ليصبح الحديث الأعلى صوتًا في الساعات الأخيرة، ما جعل الجماهير تهتم بالتفتيش في مسيرته الاستثنائية التي قدمها على مدار السنوات المنقضية.

مواقف صعبة في حياة أنتوني موديست صفقة الأهلي الجديدة

بالتفتيش في دفاتر أنتوني موديست، ستجد أن اللاعب الذي تألق بشكل لافت في السنوات الماضية وبات نجمًا شعبيًا في ألمانيا، كان على حافة اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بسبب معاناته من صدمة نفسية كبيرة، إثر وفاة والده الذي كان الداعم الأول له، باعتباره لاعب كرة قدم سابق.

الفرنسي أنتوني موديست صفقة الأهلي الجديدة، كاد أن ينحدر إلى القاع بعد الوصول إلى القمة، وذلك بعدما صعد بكولن الألماني إلى الدوري الممتاز، ليصطدم اللاعب بعدها بوفاة والده جي موديست، ما أثر على نفسيته بشكل كبير، وجعله يفكر في إنهاء مسيرته بشكل نهائي داخل ملاعب كرة القدم.

وعاد أنتوني موديست إلى صفوف نادي كولن الألماني وصعد بهم من دوري الدرجة الثانية أعقبها دخول المهاجم الفرنسي في معاناة بعد وفاة والده جي موديست الذى تأثر به نفسيا بقوة.

موديست يتراجع عن الاعتزال

«أحافظ على الإرادة لتقديم كل شيء».. هكذا قال موديست بعدما استجمع قوته ليطرد الأفكار السلبية التي راودته وجعلته يفكر في خطوة الاعتزال، ليتراجع عن القرار ويقرر استكمال مشواره داخل الملاعب ومساعدة كولن على الذهاب بعيدًا في الدوري الألماني.

وبالفعل حصد أنتوني موديست صفقة الأهلي الجديدة، المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني، موسم 2021-2022، برصيد 20 هدفًا، منافسًا العمالقة إيرلينج هالاند الذي سبقه بمركز وحيد بفارق 4 أهداف، فيما احتل ليفاندوفسكي المركز الأول، وخلفه باتريك شيك.

أنتوني موديست انضم بشكل رسمي قبل ساعات قليلة، إلى صفوف الأهلي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند، على أن يحصل في الموسم الواحد راتبًا سنويًا 1.5 مليون دولار.