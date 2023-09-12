الدولار مستقر عالميًا وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأسبوع المقبل

استقر مؤشر الدولار عالميًا حول 104.5 نقطة اليوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين القيام برهانات كبيرة قبيل قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة قد تؤثر على خطوات السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي «لبنك المركزي الأمريكي».

ومن المتوقع أن يتسارع معدل التضخم السنوي المقرر صدوره يوم الأربعاء إلى 3.6% في أغسطس بسبب ضغوط تكلفة الطاقة، وأن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع الأسبوع المقبل، في حين تتزايد الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة في نوفمبر.

مؤشر الدولار عالميًا

وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار بنسبة نصف بالمائة يوم الاثنين بعد أن ذكرت وول ستريت جورنال خلال عطلة نهاية الأسبوع أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحوا أقل يقينًا بشأن الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

كما تعرض الدولار الأمريكي لانتكاسة مقابل الين الياباني بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى نهاية محتملة لسياسة سعر الفائدة السلبية.

توقعات الدولار عالميًا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72نقطة في فبراير من عام 1985.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 106.48 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 110.81 نقطة خلال 12 شهرًا.