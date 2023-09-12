استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في البنوك المصرية، عن الأسعار التي أعلنتها البنوك المصرية منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، إذ يسجل متوسط سعر الدولار اليوم 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في البنوك المصرية، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

ويبلغ سعر الدولار في بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.95 جنيه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك المشرق

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك المشرق، يبلغ 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل بنك قناة السويس، يسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.