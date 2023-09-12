تفاصيل أعلى 3 حسابات توفير بالدولار في البنوك المصرية.. بعائد ربع سنوي

توفر البنوك المصرية أنواع مختلفة من حسابات التوفير من بينهم حساب توفير بالعملة الأجنبية، ونرصد في السطور التالية أعلى 3 حسابات توفير بالدولار بعائد يصرف ربع سنويًا، في البنوك المصرية بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.

أعلى 3 حسابات توفير بالدولار

بنك بلوم مصر

يوفر بنك بلوم مصر، حساب التوفير بالدولار بعائد يصرف ربع سنويًا، والحد الأدنى للوديعة 500 دولار، وهو متاح للمصريين والأجانب، والعائد يصل إلى 1.75%، ويتيح إمكانية إصدار دفتر شيكات.

بنك مصر

يتيح بنك مصر أعلى حسابات التوفير بعائد 1.88% إلى 2.28%، والحد الأدنى لفتح الحساب 200 دولار، ويصرف العائد ربع سنويًا، ويتك احتساب العائد لمبلغ 200 إلى 5000 دولار 1.88% سنويًا، ومن 5 آلاف دولار إلى 50 ألف دولار، بـ1.98% سنويًا، ومن 50 ألف دولار و250 ألف دولار، 2.08% سنويًا، ومن 500 ألف دولار فأكثر 2.28%.

المصرف العربي الدولي

يوفر المصرف العربي الدولي حساب توفير بالدولار بعائد يصل إلى 1.25% سنويًا، ويصرف العائد ربع سنويًا، والحد الأدنى لفتح الحساب ألف دولار والحد الأدنى لاحتساب العائد 20 ألف دولار.