رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل أعلى 3 حسابات توفير بالدولار في البنوك المصرية.. بعائد ربع سنوي

كتب:

منة العشماوي
10:11 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
حساب توفير بالدولار

حساب توفير بالدولار

توفر البنوك المصرية أنواع مختلفة من حسابات التوفير من بينهم حساب توفير بالعملة الأجنبية، ونرصد في السطور التالية أعلى 3 حسابات توفير بالدولار بعائد يصرف ربع سنويًا، في البنوك المصرية بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.

أعلى 3 حسابات توفير بالدولار

بنك بلوم مصر

يوفر بنك بلوم مصر، حساب التوفير بالدولار بعائد يصرف ربع سنويًا، والحد الأدنى للوديعة 500 دولار، وهو متاح للمصريين والأجانب، والعائد يصل إلى 1.75%، ويتيح إمكانية إصدار دفتر شيكات.

بنك مصر

يتيح بنك مصر أعلى حسابات التوفير بعائد 1.88% إلى 2.28%، والحد الأدنى لفتح الحساب 200 دولار، ويصرف العائد ربع سنويًا، ويتك احتساب العائد لمبلغ 200 إلى 5000 دولار 1.88% سنويًا، ومن 5 آلاف دولار إلى 50 ألف دولار، بـ1.98% سنويًا، ومن 50 ألف دولار و250 ألف دولار، 2.08% سنويًا، ومن 500 ألف دولار فأكثر 2.28%.

المصرف العربي الدولي 

يوفر المصرف العربي الدولي حساب توفير بالدولار بعائد يصل إلى 1.25% سنويًا، ويصرف العائد ربع سنويًا، والحد الأدنى لفتح الحساب ألف دولار والحد الأدنى لاحتساب العائد 20 ألف دولار. 

اقرأ المزيد:

أفضل حساب توفير بعائد شهري من بنك القاهرة.. اعرف سعر الفائدة

تفاصيل فتح حساب توفير في البنك الأهلي.. اعرف العوائد والمميزات والشروط

طريقة فتح حساب توفير «Elite» في بنك قناة السويس بعائد شهري «9.50%»

حساب توفير «ادخار مصرية» في بنك التعمير والإسكان.. عائد تصاعدي

حساب توفير المدخر من البنك الأهلي يقدم عائدا مرتفعا لمبلغ الـ30 ألف جنيه
بقلم منة العشماوي