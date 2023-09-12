كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «stem» للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023

وأكّد المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات وذلك بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار المصدر، إلى أنَّ الطلاب الذين تمّ قبولهم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem)، طباعة استمارة الالتحاق وتقديم الملف الخاص بالطالب بالمدرسة التي تم قبوله بها.

شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمره في 1 أكتوبر 2023 على 18 عامًا.

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي 2022-2023.

- ألا يقل مجموع درجاته في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن 98% من المجموع الكلي للدرجات.

- أن يكون حاصلاً على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم).

- أن يجتاز الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

- أن يجتاز اختبار التفكير الإبداعي النوعي في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

- أن يجتاز اختبار مستوى الذكاء.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.