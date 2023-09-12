«التعليم» تخطر المديريات بحصر نهائي للكتب المُعدلة في المرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مقررات الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وما تم فيه من تعديلات.

وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى أن المقررات الدراسية تضمنت ما يلى:

الصف الأول الابتدائي

ـ كتاب اللغة العربية «تواصل» يوجد به تعديلات.

ـ كتاب دليل معلم اللغة العربية يوجد فيه تعديلات.

ـ دليل معلم الرياضيات باللغة العربية لا توجد فيه تعديلات.

ـ دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية «math»، لا توجد فيه تعديلات.

ـ كتاب التربية الدينية الإسلامية والمسيحية ودليل معلم التربية المسيحية وكتاب القيم واحترام الآخر «معاً نبني»، يوجد فيهم تعديلات.

ـ كتاب الطالب كونكت توجد فيه تعديلات.

ـ دليل معلم كونكت توجد تعديلات.

ـ كتاب كونكت بلس ودليل المعلم لا توجد تعديلات.

ـ دليل معلم التربية الرياضية لا توجد تعديلات.

ـ كتاب اكتشف باللغة العربية ودليل كتاب اكتشف باللغة العربية توجد تعديلات.

ـ كتاب اكتشف اللغة الإنجليزية ودليل المعلم لكتاب اكتشف باللغة الإنجليزية توجد تعديلات.

ـ كتاب اكتشف باللغة الفرنسية توجد تعديلات.

الصف الثالث الابتدائي

- كتاب اللغة العربية، توجد تعديلات.

- دليل معلم اللغة العربية توجد تعديلات.

- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية توجد تعديلات.

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية توجد تعديلات.

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الإنجليزية توجد تعديلات.

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية توجد تعديلات.

- كتاب الطالب الرياضيات باللغة الفرنسية توجد تعديلات.

- كتاب التربية الدينية الإسلامية توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية توجد تعديلات.

- كتاب التربية الدينية المسيحية توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية توجد تعديلات.

-كتاب القيم واحترام الأخر «معاً نبني» توجد تعديلات.

- دليل معلم القيم واحترام الأخر «معاً نبني» توجد تعديلات.

- كتاب connect، توجد تعديلات.

- دليل معلم connect، توجد تعديلات.

- كتاب connect plus، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم connect plus، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الرياضية لا توجد تعديلات.

- كتاب اكتشف باللغة العربية توجد تعديلات.

- دليل معلم اكتشف باللغة العربية توجد تعديلات.

كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية discover توجد تعديلات.

- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية discover توجد تعديلات.

- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية، توجد تعديلات.