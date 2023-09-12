«مياه القناة» تعلن حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة العاصفة دانيال

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم، رفع حالة الطوارئ في «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، استعدادًا لمواجهة أخطار الأمطار وموجة عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك نظرًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض البلاد لمنخفض جوي والمسمى العاصفة دانيال، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة.

انتشار سيارات شفط المياه

وأكد «عصمت» أنه جرى مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة لمواجهة العاصفة دانيال، منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة، وتواجد مديري المناطق، الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية، بالتنسيق الكامل والتام مع غرفة العمليات.

تحليل عينات محطات المياه

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاث، لأخذ العينات من المحطات والشبكات للمياه بصورة مستمرة علي مدار الساعة وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، واتخاذ اللازم فورًا حيال أي شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب.

وقال إن انقطاع التيار الكهربائي لا يؤثر على عملية تشغيل المحطات سوء مياه الشرب أو الصرف الصحي، لافتًا إلى أنّ مولدات الديزل تعمل فور انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، مما يؤدي إلى استمرارية المحطات في التشغيل وعدم توقفها عن العمل.

وأشار إلى أنّ جميع محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة المتابعة الميدانية المستمرة على جميع الشبكات، لافتًا إلى أنّ العمل مستمرًا بنظام الورديات بجميع المواقع، وذلك لمجابهة أي أحداث مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة في إقليم القناة، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.