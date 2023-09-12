إزالة تراكمات مياه الأمطار في مدارس مطروح مع استمرار العاصفة دانيال

وجه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية بالمحافظ،ة بالتوجيه الفوري لجميع المدارس بإزالة تراكمات وآثار موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة، ورفع حالة الطوارئ في المدارس نتيجة العاصفة دانيال، التي تسببت في سقوط أمطار غزيرة على مختلف أنحاء المحافظة.

أمطار وعواصف ترابية في مطروح

وشهدت محافظة مطروح، هطول أمطار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تعرض المحافظة لـ العاصفة دانيال، وذلك على جميع مراكز ومدن المحافظة، بعد نوة مفاجئة وغير متوقعة من الطقس المتقلب والرياح المحملة بالأتربة في بعض المناطق.

مواجهة الكوارث في المدارس

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان، أنّ جميع المدارس على مستوى محافظة مطروح من مدينة الحمام ومنطقة البنجر شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، جرى تنظيم تدريبات لها على مواجهة الكوارث وكيفية التعامل الأمثل معها، وتنفيذ خطة الإخلاء الكامل للمدرسة بما يضمن سلامة الجميع في حالة حدوث أي طوارئ مثل السيول والحريق وغيرها وذلك بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن مطروح.

رفع مياه الأمطار من داخل وخارج المدارس

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنه وجه مديري الإدارات، بتفعيل لجنة الأزمات والكوارث لمتابعة عملية رفع مياه الأمطار في محيط المدارس وأفنيتها، وذلك مع استمرار الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد أول أكتوبر المقبل.