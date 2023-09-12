«فاينانشال تايمز»: العاصفة «دانيال» تسبب كارثة في ليبيا والضحايا بالآلاف

تسببت الفيضانات الشديدة في شرق ليبيا، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا، في دمار واسع النطاق، لا سيما في مدينة درنة.

وبحسب صحيفة «فاينانشال تايمز البريطانية»، تشير التقارير إلى أن العاصفة «دانيال» أدت إلى تدمير سدود، ما أدى إلى تفاقم الفيضانات التي اجتاحت العديد من المباني والمنازل، وتكشفت الكارثة عندما وصلت العاصفة دانيال، التي جلبت بالفعل أمطاراً غزيرة إلى تركيا واليونان وبلغاريا، إلى اليابسة على الساحل الشمالي لأفريقيا.

مقتل أكثر من 2000 شخص في ليبيا

ونقلت الصحيفة عن أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن السلطات تشتبه في مقتل أكثر من ألفي شخص، مع وجود عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، وذكر أن أحياء بأكملها في درنة جرفتها مياه الفيضانات.

فيما أبلغت منظمة الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر عن سقوط 150 قتيلا في المدينة، لكنها توقعت ارتفاع حصيلة القتلى، بينما أفاد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن أحياء بأكملها قد جرفتها المياه، وأعرب عن مخاوفه بشأن ما يقرب من 9 آلاف فرد في عداد المفقودين.

انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات

وبحسب ما ورد لم يكن لدى درنة، الواقعة في شرق بنغازي، إمكانية الوصول إلى خدمات الكهرباء أو الاتصالات، وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فيضانات واسعة النطاق بجانب المباني المدمرة، ما دفع السلطات إلى إعلان المدينة منطقة كوارث، ولم يتم تأكيد الحجم الدقيق للأضرار وعدد الضحايا، لأن الأضرار لا تزال مستمرة.

أضرار في البنية التحتية

من جانبها، أعربت جورجيت جانيون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، على وسائل التواصل الاجتماعي، عن أن التقارير الأولية تشير إلى أضرار جسيمة سببتها العاصفة، ما أثر على عشرات القرى والبلدات مع فيضانات واسعة النطاق، وأضرار في البنية التحتية، وخسائر في الأرواح، ودعت الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين إلى التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان شرق ليبيا خلال هذه الفترة الصعبة.