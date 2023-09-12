«جامعة سوهاج»: إنشاء وحدة فقدان السمع للأطفال بالتعاون مع ألمانيا

عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، لقاء بحثي مع وفد جامعة أولدنبورغ بألمانيا، وذلك لمناقشة توقيع بروتوكول تعاون طبي لإنشاء وحدة تختص بإجراء اختبارات المسح الشامل للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بالمستشفي الجامعي، بحضور السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا، ستيفن ألباني عضو البرلمان الألماني ببرلين، وولف سكمدت بمجموعة الروتارى الدولية بألمانيا، ودكتور رودجر شنوفيلد بمركز السمعيات، إذ عُقد اللقاء عبر تقنيه زووم، بمكتب رئيس الجامعة بالحرم القديم.

وحدة لعلاج فقدان السمع للأطفال

وأكد النعماني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دشن العديد من المبادرات والبرامج الصحية المهمة للأطفال في مصر، من أجل توفير حياة صحية آمنة لهم، ومن بينها المسح السمعي للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثىي الولادة، وذلك ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، التي تستهدف كل المواليد الجدد.

مؤكداً أن هذا البرتوكول يأتي في إطار حرص جامعة سوهاج على المشاركة الإيجابية في المبادرات الرئاسية، والمساهمة في النهوض بالقطاع الصحي، الذي شهد طفرة حقيقة ودعم غير مسبوق خلال السنوات العشر الماضية.

وحدة للأطفال حديثي الولادة بجامعة سوهاج

وأوضح رئيس الجامعة أنه طبقاً لهذا البروتوكول، سيتم إنشاء وحدة مجهزة على أعلى مستوى للأطفال حديثي الولادة لإجراء المسح الشامل للاكتشاف المبكر لقصور السمع، حيث يتم خلالها توفير رعاية صحية ذات جودة عالية، واتباع أحدث أساليب العلاج، وذلك بالتعاون مع روتاري ألمانيا، مضيفاً أنه بناءً على البروتوكول أيضاً، سيتم تدريب عدد من الأطباء من قسم طب الأطفال، ومنهم الدكتور عبد الرحيم عبد ربه رئيس قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي، الدكتورة ابتسام محمد أخصائي الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الجامعي، وذلك بجامعة أولدنبورغ بالمانيا، بهدف تكوين فريق طبي متكامل على مستوى عالٍ من الكفاءة، لتقديم الخدمات العلاجية للأطفال بالمحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، مضيفاً أن الإعاقة السمعية تعد رابع إعاقة على مستوى العالم، ووفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فإن 5% من سكان العالم يعانون من فقدان السمع منهم 32 مليون طفل.

برتوكولات طبية بجامعة سوهاج

وأكد النعماني، أن هذا البروتوكول سيكون النواة الأولى لعقد العديد من البروتوكولات في المجال الطبي والأكاديمي، بهدف تطوير المنظومة الصحية بسوهاج والاهتمام بصحة المواطن، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ايضاً في ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، ودور الجامعات المصرية في المُساهمة في عملية التنمية بالمجتمع.