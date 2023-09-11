بدء أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية المقدمة من المواطنين بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بدء أعمال اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية في تقييم المشروعات المقدمة من المواطنين، إذ تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات التخطيط، والاتصالات، والبيئة.

تقييم المشروعات بسوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أنه يتم تقييم المشروعات المقدمة من المواطنين وفقاً لمسطرة التقييم المعدة من وزارة التخطيط والتي تتضمن ضرورة توافر المكون الأخضر، والذي يرتكز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك ضرورة توافر المكون الذكي والذي يعتمد على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق اهداف الاستدامة.

الانتهاء من 38 مشروعا بسوهاج

وكشف «الفقي» عن عدد المشروعات المكتملة والتي بلغ عددها 28 مشروع، وهي كالتالي: «3 مشروعات كبيرة الحجم - 2 مشروع متوسط - 3 مشروعات مرتبطة بمبادرة حياة كريمة - 14 مشروع للشركات الناشئة - 3 مشروعات المبادرات المجتمعية - 3 مشروعات مرتبطة بالمرأة وتغير المناخ»، وستقوم اللجنة بالانتهاء من التقييم وارسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائى وإعلان الفائزين.