القليوبية تتعرض لانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار بسبب العاصفة دانيال

شهدت محافظة القليوبية، سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة، تزامنًا مع العاصفة دانيال التي تشهدها البلاد، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة وغيوم على أغلب أنحاء المحافظة، إذ أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ الإقليم حالة الطوارئ لمواجهة التداعيات.

رفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس السييء وآثار العاصفة دانيال، حيث ضربت المحافظة اليوم، أمطار بين خفيفة إلى متوسطة صاحبها رياح متوسطة وغيوم غطت سماء المحافظة، ونبه المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع تداعيات العاصفة دانيال حتى انتهاء مرورها بالبلاد، المتوقع غدًا، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

الأمطار تضرب محافظة القليوبية

وأكد محافظ القليوبية، ضرورة تفعيل لجنة الأزمات والكوارث لمتابعة تداعيات العاصفة دانيال في ضوء حالة الجو خلال الساعات المقبلة، والتدخل السريع في حال الطوارئ والأزمات، مضيفًا في حديثه لـ«الوطن»، أنه تزامناً مع العاصفة دانيال والأمطار المصاحبة لها وحالة عدم استقرار الطقس، جرى رفع حالة الطوارئ في جميع الأجهزة بالمحافظة إلى الدرجة القصوى، والتنسيق بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية في التعامل مع مياه الأمطار والدفع بفرق التدخل السريع في الشوارع والأحياء لسحب تراكمات الأمطار من بؤر التجمعات في حالة زيادة كميات الأمطار، وعمل سيولة مرورية في الشوارع وتشكيل غرفة عمليات وإدارة أزمات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية بالمدن لتلقي الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين، مشيرًا إلى رفع حالة الطوارئ في المستشفيات لحين انتهاء العاصفة وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة في أقسام الطوارئ.